Ученые бьют тревогу: ледяные щиты Земли тают в 6 раз быстрее

Большие ледяные щиты Земли, Гренландии и Антарктиды теряют массу в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах из-за потепления.

Ученые утверждают, что Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 трлн т льда в период с 1992 по 2017 год.

Как следствие, глобальный уровень моря поднялся на 17,8 мм, сообщает BBC.

"Это не очень хорошая новость", - сказал профессор Эндрю Шепард из Университета Лидса в Великобритании.

"Сегодня ледниковые щиты ответственны за треть всего повышение уровня моря, тогда как в 1990-е годы их "вклад” был достаточно небольшим – около 5%. Это очень важно, потому что в будущем приведет к затоплению прибрежных районов и эрозии”, – заявил он.

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По оценке группы исследователей в 2014 году, глобальный уровень моря может подняться на 53 см к 2100 году. Но другие исследования показывают, что таяние льдов приведет к гораздо более пессимистичным результатам, и составит 70 см к концу столетия.

"Если это так, то к 2100 году 400 миллионов человек будут подвергаться риску ежегодного затопления прибрежных районов", - сказал профессор Шепард.

Как сообщалось ранее, немецкие ученые нашли еще одну причину усиленного таяния ледников Гренландии.