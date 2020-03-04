Днепропетровская область заняла первое место по количеству установленных домашних солнечных станций

15 тысяч семей в Украине перешли на «чистую» электроэнергию в 2019 году.

В Украине на сегодняшний день домашние солнечные станции общей мощностью 553 МВт установили 22 тысячи домохозяйств, инвестировав в это около 450 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

«Около 22 тыс. домохозяйств в Украине используют «чистую» электроэнергию, инвестировав около 450 млн евро в солнечные панели (СЕСд). Общая мощность установленных СЕСд - более 553 МВт», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество станций насчитывается в Днепропетровской (2,7 тыс.), Тернопольской (2 тыс.) и Киевской областях (1,8 тыс.)

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По информации госагентства, из 22 тысяч почти 15 тысяч семей перешли на «чистую» электроэнергию именно в 2019 году. При этом отмечается, что в 2014 году таких семей было всего около 20.

Как сообщал УНИАН, в украинскую возобновляемую энергетику в 2019 году было инвестировано 3,7 млрд долл., что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей. Таким образом, на конец прошлого года общая мощность ВИЭ в Украине составила 6,8 ГВт.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.