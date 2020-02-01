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Из Канады отправили шесть самолетов с перчатками для обгоревших коал из Австралии

14:22, 01 февраля 2020
Экология
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Коала / иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает издание ВВС.

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Канада - не единственная страна, которая отправила подобную помощь Австралии. Туда поступают несогласованные пожертвования из Великобритании, США и стран Азии. 

Представители группы Animal Rescue Collective Craft Guild поблагодарили добровольцев за гуманитарный груз и написали на своих страницах в социальных сетях: "Спасибо, больше не надо".

Посылки из других стран часто конкурируют с местными спасательными операциями за взлетные полосы аэропортов, рабочие руки и горючее что создает дополнительные проблемы. 

Благотворительные организации отмечают, что наиболее эффективный способ помочь во время стихийного бедствия - делать даже незначительные финансовые пожертвования в фонды, работающие на местах.

Напомним, ранее сообщалось, что австралиские ученые опасаются, что во время масштабных пожаров в Австралии погибло миллиард животных. 

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