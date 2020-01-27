В Днепре сделали сложнейшую операцию собаке, которую живодер сбросил с моста

Деньги на операцию собаке собрали волонтеры и неравнодушные люди.

В одной из ветеринарных клиник Днепра прооперировали собаку, которую живодер бросил с моста на железнодорожные рельсы.

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Как сообщается на странице в соцсети волонтера Наталии Чернай, животное чудом удалось спасти, его за несколько минут до проезжавшего по путям поезда, успела забрать неравнодушная женщина. Живодера, который совершил такой жестокий поступок нашла полиция.

Кроме того, многие активисты, волонтеры и просто неравнодушные люди собирали средства для того, чтобы спасти собаку. И в результате так и вышло - ей смогли сделать операцию.

В настоящее время собака спит, общее состояние стабильно, болевой синдром купирован.

Инцидент произошел 21 января в самом центре Запорожья около дома 214 на проспекте Соборном (площадь Поляка). Неизвестный мужчина в желтой куртке, которого успели заснять на камеру очевидцы, подошел к железнодорожным рельсам и выкинул на рельсы сверток. Позднее оказалось, что в свертке находилась маленькая собачка, которая была обездвижена.