Шестилетний мальчик собрал 200 тысяч долларов для спасения животных Австралии

Юный американец лепит глиняных коал, а его родители присылают эти фигурки каждому, кто жертвует более 50 долларов.

Шестилетний Оуэн Колли из США делает маленьких коал из глины, а его родители отдают их за пожертвования на спасение природы в Австралии, которая страдает от пожаров.

Об этом сообщает CNN.

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Мать мальчика Кейтлин Колли рассказала, что ее сын расстроился, узнав о пожарах в Австралии и то, что от них страдают животные.

Сначала Оуэн нарисовал картину, где изображены кенгуру, коалы и динго под дождем. Как объяснила мать, рисунок олицетворял его желание помочь Австралии.

Это удивило родителей, ведь Оуэн впервые заинтересовался чем-то, кроме Lego или чего-то такого. Поэтому вместе с сыном они решили помочь животным, которые страдают от лесных пожаров. Теперь семья Колли присылает одну коалу Оуэна каждому человеку, который жертвует 50 или более долларов.

По состоянию на 19 января Оуэн собрал более 200 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, неисчислимое количество мелких животных спаслась от пожаров в Австралии только благодаря вомбатам, которые впустили их в свои большие и крепкие норы.