В Австралии вомбаты спасли от пожаров тысячи животных

Мелкие животные спаслись благодаря тому, что вомбаты впустили их в свои большие и прочные норы.

Бесчисленное количество мелких животных спаслось от бушующих в Австралии пожаров только благодаря вомбатам.

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"Из Австралии поступают сообщения, что несчетное количество мелких животных избежали смерти от огня только благодаря тому, что вомбаты впустили их в свои большие и прочные норы" - гласит пост на страничке "Гринписа" Новой Зеландии, передает ecology.md.

Эксперты подчеркивают, что такое поведение очень не характерно для вомбатов. Обычно они агрессивно защищают свои норы - разветвленные подземные системы, которые могут достигать 20 м в длину и 3,5 м в глубину. У этих животных в арсенале есть очень опасные и острые когти, которые быстро дают понять чужаку, что он зашел не на свою территорию. Видимо в экстремальной ситуации эти общепринятые правила были нарушены, и потому мелкие зверьки получили шанс укрыться в норах воинственных вомбатов.

Австралия - единственный материк, на котором можно встретить вомбатов. Это самые крупные жители планеты, которые роют норы: в среднем их вес составляет 25-35 кг, длина тела - от 70 до 130 см. Из-за размеров, внушительных когтей, зубов и специального щитка, находящегося на тазовых костях, вомбаты почти не имеют естественных врагов.

Этих животных сложно назвать миролюбивыми, но они легко приручаются, любят ласку и вполне дружелюбны, если не чувствуют опасности. Еще вомбаты довольно медлительны, но при необходимости могут развивать скорость до 40 км/ч! И это при таких габаритах и коротеньких ножках.