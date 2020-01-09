В Киеве по улицам разгуливал лось (фото)

Возможно, это именно то животное, которого еще с прошлого года пытается найти команда зоозащитников.

В Киеве в районе проспекта Науки на улице заметили разгуливающего лося. Возможно, это именно то животное, которого еще с прошлого года пытается найти команда зоозащитников.

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Видео с лосем на своей страничке в соцсетях опубликовал «Типичный Киев».

Как сообщал УНИАН, из-за пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Власти трех штатов - Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория - попросили граждан покинуть зоны риска из-за экстремальной пожарной опасности. По прогнозам местного метеобюро, повышенная пожароопасность сохранится до вечера 11 января.