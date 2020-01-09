В Киеве по улицам разгуливал лось (фото)
14:43, 09 января 2020Экология
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Возможно, это именно то животное, которого еще с прошлого года пытается найти команда зоозащитников.
В Киеве в районе проспекта Науки на улице заметили разгуливающего лося / Типичный Киев
В Киеве в районе проспекта Науки на улице заметили разгуливающего лося. Возможно, это именно то животное, которого еще с прошлого года пытается найти команда зоозащитников.
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Видео с лосем на своей страничке в соцсетях опубликовал «Типичный Киев».
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