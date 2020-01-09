Из-за пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных

Только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 млн животных.

В Австралии из-за масштабных лесных пожаров, продолжающихся с осени прошлого года, погибло более 1 млрд животных.

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Об этом сообщается на сайте университета Сиднея. Соответствующую оценку привел профессор университета Крис Дикман. По его словам, только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 млн животных.

Профессор Дикман объясняет, что животные, которые сейчас спасаются бегством от пожаров, вернутся или вновь появятся в районах, где нет ресурсов для выживания. "Другие станут жертвами хищников, таких как дикие кошки и рыжие лисы. Даже те птицы или животные, которые могут бежать в незатронутые районы, не смогут успешно конкурировать с животными, уже живущими там, и могут погибнуть в течение короткого времени", - отметил Дикман.

Власти трех штатов - Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория - попросили граждан покинуть зоны риска из-за экстремальной пожарной опасности. По прогнозам местного метеобюро, повышенная пожароопасность сохранится до вечера 11 января.

Огонь охватил юго-восточное побережье Австралии в октябре 2019 года. Погибли более 20 человек, а также не менее 8 тыс. коал. В некоторых районах были зафиксированы огненные торнадо. Австралия направила на тушение пожаров 3 тыс. военных. На восстановление после пожаров власти страны выделят около $1,4 млрд.