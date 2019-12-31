Меркель в новогоднем послании призывает к борьбе с изменением климата

Меркель отметила, что "нашим детям и внукам придется жить с последствиями того, что мы делаем или не делаем сегодня".

Канцлер Ангела Меркель сказала немцам в своем новогоднем послании, что для преодоления изменений климата необходимо сделать "все посильное человеку".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В своем ежегодном телевизионном послании, текст которого был обнародован перед трансляцией во вторник, Меркель сказала, что есть веские основания быть уверенными относительно 2020-х, но указала на такие проблемы, как влияние диджитализации на работу людей и, прежде всего, изменение климата.

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"Потепление нашей Земли настоящее. Это угроза. И кризисы, возникающие от глобального потепления, вызвали люди", - сказала она. - "Итак, мы должны сделать все посильное человеку для решения этого вызова для человечества. Это все еще возможно".

Меркель отметила, что это был принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленных на борьбу с изменениями климата.

Она признала критику как со стороны людей, которые опасаются быть перегруженными этими мерами, так и тех, кто считает их недостаточно прогрессивными, но Меркель сказала, что они обеспечивают "необходимую основу".

"Это правда, что, будучи сейчас в возрасте 65 лет, я не буду переживать всех последствий изменения климата, которые возникли бы, если бы политики не действовали", - сказала она.

"Нашим детям и внукам придется жить с последствиями того, что мы делаем или не делаем сегодня", - добавила Меркель.- "Поэтому я вкладываю всю свою энергию в то, чтобы Германия делала свой вклад - экологически, экономически, социально - в борьбу с изменением климата".

"Европа должна сильнее повышать свой голос в мире", - сказала Меркель, обязавшись работать над этим во время председательства в ЕС во второй половине 2020 года. Она указала на запланированные встречи с китайскими и африканскими лидерами.

Меркель, лидер Германии с 2005 года, заявила, что ее нынешний четвертый срок на посту канцлера будет ее последним. Остается неопределенным, продержится ли действующая коалиция до конца парламентского срока в 2021 году.

Меркель подчеркнула необходимость власти защищать должностных лиц местного самоуправления и "всех людей в нашей стране от ненависти, враждебности и насилия, от расизма и антисемитизма".