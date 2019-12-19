Индия, Чад и ЦАР лидируют по количеству смертей из-за грязных воздуха, воды и почвы

Украина также есть в докладе - она заняла четвертое место среди европейских стран по показателю смертности от загрязнения.

Всемирный альянс по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP) опубликовал доклад, в котором оценил влияние загрязнения воздуха, воды и почвы на здоровье людей в разных странах в 2017 году.

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Лидером по числу преждевременных смертей, связанных с загрязнением, стала Индия - там число таких смертей достигает 2,3 млн в год. За ней следуют Китай (1,9 млн) и Нигерия (280 тыс.). Также в первую десятку входят Индонезия, Пакистан, Бангладеш, США, Эфиопия и Бразилия.

На первом месте по числу преждевременных смертей, связанных с загрязнением, на душу населения находится Чад (287 таких смертей на 100 тыс. жителей), далее следуют ЦАР (251), КНДР (202), Нигер (192) и Мадагаскар (183). В целом, по подсчетам GAHP, в 2017 году загрязнение стало причиной примерно 15% всех смертей в мире - 8,3 млн человек. Лидером по числу смертей из-за загрязнения воздуха являются Китай (1,2 млн) и Индия (1,2 млн).

Кроме этого, согласно докладу в Европе лидером по количеству смертей от загрязнения стала Россия. За ней следуют Германия, Турция, Украина и Италия.

«Доклад напоминает всем нам, что загрязнение - это глобальный кризис. Неважно, где вы живете. Загрязнение найдет вас», - заявила исполняющая обязанности директора GAHP Рахель Купка.