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Пьет из бутылочки, дружит с собачками: в Лимпопо спасли жирафенка, которого бросила мама (видео)

07:45, 23 ноября 2019
Экология
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Работники центра назвали жирафенка Джазом / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местный фермер нашел малыша едва живого, когда ему было всего два дня, и отдал его в приют для носорогов. Работники центра назвали жирафенка Джазом. Он уже оклемался, пьет молоко из бутылочки и даже пробует жевать листья. А еще очень подружился с двумя местными собачками. У них даже одно спальное место на трех. Однако дружба эта продлится недолго. Работники приюта хотят вернуть Джаза в природную среду.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Николаева привезли 4-метрового жирафа из Чехии.

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Теги: #жираф