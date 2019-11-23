Пьет из бутылочки, дружит с собачками: в Лимпопо спасли жирафенка, которого бросила мама (видео)

Местный фермер нашел малыша едва живого, когда ему было всего два дня.

В провинции Лимпопо в ЮАР спасли жирафенка, которого бросила мама.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местный фермер нашел малыша едва живого, когда ему было всего два дня, и отдал его в приют для носорогов. Работники центра назвали жирафенка Джазом. Он уже оклемался, пьет молоко из бутылочки и даже пробует жевать листья. А еще очень подружился с двумя местными собачками. У них даже одно спальное место на трех. Однако дружба эта продлится недолго. Работники приюта хотят вернуть Джаза в природную среду.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Николаева привезли 4-метрового жирафа из Чехии.