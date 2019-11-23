Пьет из бутылочки, дружит с собачками: в Лимпопо спасли жирафенка, которого бросила мама (видео)
07:45, 23 ноября 2019Экология
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Местный фермер нашел малыша едва живого, когда ему было всего два дня.
Работники центра назвали жирафенка Джазом / скриншот
В провинции Лимпопо в ЮАР спасли жирафенка, которого бросила мама.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местный фермер нашел малыша едва живого, когда ему было всего два дня, и отдал его в приют для носорогов. Работники центра назвали жирафенка Джазом. Он уже оклемался, пьет молоко из бутылочки и даже пробует жевать листья. А еще очень подружился с двумя местными собачками. У них даже одно спальное место на трех. Однако дружба эта продлится недолго. Работники приюта хотят вернуть Джаза в природную среду.
В провинции Лимпопо спасли маленького жирафенка, которого бросила мама
Как сообщал УНИАН, в зоопарке Николаева привезли 4-метрового жирафа из Чехии.
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