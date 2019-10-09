Багровые реки: птицефабрика на Волыни сливает отходы в грунт (видео)

По словам активистов, эти отходы загрязняют окружающую среду, на фабрике же все отрицают.

Активисты сняли, как птицефабрика на Волыни сливает в почву отходы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНазвана причина, по которой мелеет главная река Украины (видео)Отмечается, что на кадрах видно красную жидкость, напоминающую кровь. Она выливается из трубы и по специальным каналам стекает в землю.

Активисты утверждают: эти отходы загрязняют окружающую среду. Представители птицефабрики все отрицают. Говорят, установили специальные фильтры, а место, куда стекает жидкость, забетонировали и покрыли специальной пленкой.

Проверить это взялись в экоинспекции. По факту возможного загрязнения земель в прокуратуре открыли уголовное производство.

Как ранее сообщал УНИАН, в Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Хомора.