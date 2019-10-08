Орлан-оператор Виктор готовится продолжить съемки опасного ледника на Монблане (фоторепортаж)

Массив Монблан вызывает у ученых особое беспокойство, ведь тамошний ледник стремительно тает из-за глобального потепления и может обвалиться в любой момент.

Орлан-белохвост Виктор, известный благодаря съемкам разных уголков планеты с высоты птичьего полета, готовится выполнить очередной полет над Монбланом, чтобы продолжить исследования изменений климата.

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На этот раз 9-летняя птица пролетит с экш-видеокамерой 360 градусов от базы Plan de l'Aiguille до курорта Chamonix в пределах массива горы Монблан (4808,73 м) - самого высокого шпиля в Западной Европе, расположенного в Западных Альпах на границе Франции и Италии.

Как ранее сообщал УНИАН, свою предыдущую видеосъемку Виктор провел также в Альпах. За неделю орлан пролетел над горами Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Франции, чем привлек внимание к последствиям изменений климата.

Благодаря кадрам, полученным с камеры Виктора, ученые выяснили, что альпийские вершины, которые ранее были покрыты снегами, теперь четко видны. Особо экологов обеспокоил именно массив Монблан. Тамошний ледник находится в крайне нестабильном состоянии. 250 тысяч кубометров льда могут обрушиться в долину в любой момент.