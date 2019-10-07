В России зафиксирован взрыв климатической "бомбы"

Исследователи выявили резкое увеличение концентрации метана в атмосферном воздухе, превысившей среднепланетарные значения в 6-7 раз.

Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море, который был высвобожден тающей подводной мерзлотой.

Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении "Ленты.ру".

Специалисты провели обследование акватории и дна у острова Беннета в составе архипелага Новосибирские острова, а также на участке моря, где выявлялись газовые фонтаны (сипы). Сипы являются результатом разрушения подводной мерзлоты и последующего выброса метана.

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Исследователи выявили резкое увеличение концентрации метана в атмосферном воздухе, превысившей среднепланетарные значения в 6-7 раз (до 16 частей на миллион). С помощью сейсмоакустического оборудования удалось определить координаты мощного сипа. Ученые также наблюдали прорыв парниковых газов визуально: сип представлял собой тысячи пузырьковых нитей, которые протянулись с глубины моря на поверхность, окрашивая темную воду в изумрудный цвет.

На следующий день выброс похожей силы был обнаружен на другом участке исследуемого района.

Вечную мерзлоту можно рассматривать как климатическую бомбу замедленного действия. Она содержит огромное количество парниковых газов, которые способны усилить парниковый эффект.