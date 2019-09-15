В Антарктиде украинцы впервые в истории провели марш за права животных (фото)
10:50, 15 сентября 2019Экология
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Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.
Марш за права животных в Антарктиде / фото facebook/UAnimals.official
В Антарктиде участники украинской экспедиции впервые в истории провели марш за права животных.
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Мероприятие состоялось сегодня, 15 сентября, на станции «Академик Вернадский» в рамках «Всеукраинского марша за животных — 2019», который организовывает движение Uanimals.
Об этом сообщается на Facebook-странице UAnimals.
Из-за разницы во времени марш на станции “Академик Вернадский” решили провести немного раньше. Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.
“Животные – не ресурс!” – написали полярники на плакатах.
Сегодня в 12:00 марш стартует в 24 городах Украины. В Киеве все желающие могут присоединиться к маршу в парке Шевченко.
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