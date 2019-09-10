В экспертно-криминалистическом центре МВД Харькова живут игуана, хамелеон и еноты (видео)

Животные помогают харьковским криминалистам разгрузиться психологически.

В харьковском экспертно-криминалистическом центре МВД живут игуана, хамелеон и еноты. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеГрызут канцтовары и общаются без слов: как живется животным в офисах Украины (видео) Живут в террариуме, любят сверчков и даже выходят на прогулки. Животные помогают харьковским криминалистам разгрузиться психологически. Работники центра охотно угощают игуану и хамелеона листьями салата или сверчками. Психологи появление помощников у криминалистов одобряют.

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