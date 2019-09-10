В экспертно-криминалистическом центре МВД Харькова живут игуана, хамелеон и еноты (видео)
13:30, 10 сентября 2019Экология
125 0
Животные помогают харьковским криминалистам разгрузиться психологически.
В харьковском экспертно-криминалистическом центре МВД живут игуана, хамелеон и еноты
В харьковском экспертно-криминалистическом центре МВД живут игуана, хамелеон и еноты.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеГрызут канцтовары и общаются без слов: как живется животным в офисах Украины (видео)
Живут в террариуме, любят сверчков и даже выходят на прогулки. Животные помогают харьковским криминалистам разгрузиться психологически.
Работники центра охотно угощают игуану и хамелеона листьями салата или сверчками.
Психологи появление помощников у криминалистов одобряют.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter