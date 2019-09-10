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В экспертно-криминалистическом центре МВД Харькова живут игуана, хамелеон и еноты (видео)

13:30, 10 сентября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Живут в террариуме, любят сверчков и даже выходят на прогулки. Животные помогают харьковским криминалистам разгрузиться психологически.

Работники центра охотно угощают игуану и хамелеона листьями салата или сверчками.

Психологи появление помощников у криминалистов одобряют.

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Теги: #Харьковпогода в Харькове