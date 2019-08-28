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Итальянские ученые надеются возродить популяцию северных белых носорогов, которых осталось на планете всего двое (видео)

11:29, 28 августа 2019
Экология
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Как говорится в сюжете ТСН, ученым удалось оплодотворить яйцеклетки двух последних самок вида. Для этого использовали заблаговременно собранный генетический материал самцов, последний из которых умер в 2018 году.

Теперь ученые будут ждать 9 дней, ведь за это время станет известно, успешно ли развиваются эмбрионы. Выносить их самки северного африканского белого носорога не могут из-за состояния здоровья, поэтому ученые воспользуются услугами суррогантных матерей. Эмбрионы планируют подсадить ближайшим родственникам - самкам южного африканского белого носорого.

Первае малыши могут появиться на свет через 16 лет, однако на то, чтобы восстановить популяцию, уйдут десятилетия.

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Теги: #спасение видов#белый носорог