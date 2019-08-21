Экзотические красавчики: ТОП-5 самых необычных птиц (видео)

На планете существует немало необычных птиц, которые удивляют своей внешностью.

Природа гораздо разнообразнее, чем нам кажется. На планете существуют виды, которые поражают своим внешним обликом. Далее - ТОП-5 самых необычных видов птиц.

Секретарь

Свое название птичка получила за черные перья на голове, которые напоминают гусиные. Такие несколько веков назад любили вставлять в свои парики судебные секретари. Птица обитает на африканском континенте и вырастает до 1,5 м высотой. Секретарь охотится на змей, растаптывая их лапами. Сила удара птицы настолько мощная, что она может пробить лапами даже панцирь черепахи.

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Китоглав

Этот великан – дальний родственник аиста, который проживает на болотах Африки. Китоглав охотится на лягушек, змей и даже молодых черепах. Эти птицы являются довольно редкими, их на планете осталось не более 15 тысяч.

Блакитнонога олуша

Узнать олушу можно по ярко-синим плавательным перепонкам на лапах. Также олуши знамениты своими оригинальными брачными танцами. Эта необычная птичка вырастает до 80 см высотой. Живет она на тропических островах Тихого океана, в основном на Галапагосах.

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Тупик

Атлантический тупик – одна из самых милых птиц с характерным клювиком. Его еще называют «океанским клоуном» или «морским петухом». Тупики любят нырять и охотиться на мелкую рыбу.

Индийская птица-носориг

Особенностью птицы-носорога является ее желтый клюв, над которым находится большой нарост. Ученые до сих пор не могут точно сказать, для чего он этим крылатым. Клюв птицы массивный только с вида – при помощи него пернатый не может даже выдолбить себе дупло в дереве.