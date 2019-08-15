В британском зоопарке родилось трое даманов (видео)

Маленькие даманы любят поспать, а когда активные - досаждают родителям.

Пополнение у родственников слонов: в Честерском зоопарке (Великобритания) родилось трое даманов - генетически наиболее родственных животных из ряда хоботових из ныне существующих.

Читайте такжеВ Германии планируют запретить использование пластиковых пакетов

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Детеныши - мальчик и две девочки - весят не более 250 грамм. Все свое время малыш проводит с родителями - Дейзи и Нангу. А вот имен для детенышей работники зоосада пока не подобрали.

Маленькие даманы любят поспать, а когда активные - досаждают родителям.

Даманы родом из Африки и Аравийского полуострова. В дикой природе живут стаями до 26 лет.