Кабмин ликвидировал Госэкоинспекцию

Взамен будет создана Государственная природоохранная служба.

Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной экологической инспекции Украины вместо которой будет создана Государственная природоохранная служба.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

«Реформа этой структуры назрела давно, но она не является такой простой, как кажется на первый взгляд. Ведь важно не только изменить название, но в первую очередь привлечь к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду, и предоставить им необходимое материально-техническое оснащение, чтобы люди имели возможность должным образом и в полном объеме выполнять свои должностные обязанности, а не бороться с мораториями на проверки бизнеса», - цитирует пресс-служба министра экологии Остапа Семерака.

Министр также отметил, что в 2017 году правительство одобрило разработанную Минэкологии Концепцию реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды. В 2018 году был разработан и передан в парламент законопроект о Государственной природоохранной службе, однако он до сих пор не рассматривался.

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Структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полная ликвидация 23 территориальных подразделений Госэкоинспекции.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы государственного контроля в сфере охраны окружающей природной среды, которая предусматривает ликвидацию Государственной экологической инспекции и создание нового органа – Государственной природоохранной службы Украины.

В июне 2016 года Семерак заявил, что одним из приоритетов деятельности Минэкологии является создание новой интегрированной экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств, до конца 2016 года. Также министр анонсировал обновление кадрового состава Госэкоинспекции, который на сегодня насчитывает 2700 человек.