Экологический рекорд: в Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев (видео)

Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту.

В Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Инициативу ввел премьер страны, а поддержали министерства и многочисленные компании.

Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту. Сажали деревья и сами чиновники. Все, чтобы восстановить зеленые насаждения страны.