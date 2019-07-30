цей матеріал доступний українською

Экологический рекорд: в Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев (видео)

11:03, 30 июля 2019
Экология
295 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеЧеловечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год - экологи (видео)

Инициативу ввел премьер страны, а поддержали министерства и многочисленные компании.

Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту. Сажали деревья и сами чиновники. Все, чтобы восстановить зеленые насаждения страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Эфиопия