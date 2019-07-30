Экологический рекорд: в Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев (видео)
11:03, 30 июля 2019Экология
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Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту.
В Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Инициативу ввел премьер страны, а поддержали министерства и многочисленные компании.
Работникам некоторых государственных структур даже дали выходной, чтобы они присоединились к проекту. Сажали деревья и сами чиновники. Все, чтобы восстановить зеленые насаждения страны.
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