Эксперты выступили против манипуляций на теме экологии

Отмечается, что сейчас важно создать мощное информационное поле, которое будет противодействовать экологическим спекуляциям.

Эксперты подписали Меморандум, направленный на недопущение распространения недостоверной информации и использования экологии в коммерческих и политических целях.

По словам экспертов, в Украину пришел мировой тренд использования экологических проблем в коммерческих и политических целях. Об этом заявили экологические эксперты во время подписания Меморандума о сотрудничестве между экологическими и отраслевыми ассоциациями, сообщает "5 канал".

Документ направлен на недопущение распространения недостоверной информации и использования экологии в коммерческих и политических целях. Меморандум подписали представители 16 ассоциаций.

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По словам президента ассоциации профессиональных экологов Украины Людмилы Цыганок, сейчас важно создать мощное информационное поле, которое будет противодействовать экологическим спекуляциям.

"Создать мощное информационное и экспертное поле для того, чтобы каждый вопрос, каждая проблема в сфере охраны окружающей среды Украины проходили через призму профессионального восприятия, достоверности и экспертного подтверждения. Поэтому сегодняшнее объединение усилий всех ассоциаций направлено как раз на противодействие манипуляциям, на предоставление обществу в первую очередь той платформы, которая будет достоверной", – заявила Цыганок.

По словам председателя Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами, невыполнение своих обещаний экологическими популистами приводит к разрушению доверия к экологам.

"Это очень оскорбительно для людей, потому что люди верят, а не получают этих результатов" – сообщил Кирилл Косоуров.

В то же время, председатель Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха отметил, что экологический "терроризм" способствует развитию коррупции в Украине.