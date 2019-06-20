Завтра в Украине пройдет всеукраинский день "Возьми собаку на работу"

Всем участникам акции организаторы предоставляют рекомендации о том, как подготовиться к рабочему дню в обществе питомца.

В пятницу, 21 июня, состоится всеукраинский день-акция "Возьми собаку на работу". К ней могут присоединиться все желающие.

К акции уже присоединились 343 участников из более 65 городов со всей страны. Пока больше всего зарегистрированных из Киева, Днепра, Запорожья, Львова, Харькова, Чернигова и Винницы. Кроме больших городов, к акции присоединяются все больше малых городов с разных регионов, пишет сайт БЖ.

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Всем участникам акции организаторы предоставляют рекомендации о том, как подготовиться к рабочему дню в обществе питомца и как обустроить его личное пространство в офисе, чтобы всем было комфортно.

"Мы призываем украинцев брать собак на работу не ради развлечения. Это прежде всего меняет статус четвероногого в обществе", – отметил Юрий Ковалюк, организатор акции.

Чтобы присоединиться к акции "Возьми собаку на работу", нужно зарегистрироваться, это дает возможность принять участие в розыгрыше 100 килограммов корма для собак. Акцию организуют седьмой год подряд по инициативе компании "Кормотех" при поддержке бренда питания для животных КЛУБ 4 ЛАПЫ.

В прошлом году в акции приняли участие 475 собак в 53 городах. Дружественные к животным офисы продемонстрировали 248 компаний.