Реформа эконалога в Украине: в Минэкологии единодушно одобрили новый закон

Участники Общественного совета согласились оказывать необходимую поддержку в совершенствовании законопроекта о реформировании эконалога в Украине.

Общественный совет при Министерстве экологии i природных ресурсов Украины поддержал законопроекты о внесении изменений в бюджетный и налоговый кодексы о мерах по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды.Как сообщает журналист OBOZREVATEL, решение было принято единогласно всеми присутствующими участниками Общественного совета при Минприроды по предложению председателя совета Светланы Берзиной.Законопроектами №10146 и 10147 в частности предлагается:

– создание специального фонда, в который будут отправляться средства экологического налога. Целью закона является обеспечение поступления средств от этого налога только на экологические цели;– дать предприятиям возможность экономить 70% на производстве экологических программ за счет начисленного экологического налога.Средства должны выделяться автоматически после экспертизы от Минэкологии через процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая определит, что эти меры действительно помогают очистке экологической среды;

– передача части средств фондов охраны окружающей природной среды на договорных условиях предприятиям на мероприятия по гарантированному снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ и прочее;

Представитель Министерства экологии, начальник отдела сопровождения природоохранных мероприятий Евгений Мороз, который также присутствовал на заседании, подтвердил позицию ведомства по поддержке некоторых позиций законопроекта, в частности целевого использования эконалога."Мы всегда поддерживаем позицию, что использование средств по эконалогу должно быть целевым и деньги должны зачисляться в специальный фонд", – заявил представитель Минэкологии.В то же время он настоял на том, что позиция Министерства по повышению экологического налога остается неизменной.

На что председатель Общественного совета ответила: "Что касается увеличения экологического налога, это будет отдельная дискуссия. Да, возможно и нужно увеличивать, но я считаю, что сначала нужно налаживать нормальную систему администрирования этого налога, а затем его увеличивать. Должна быть логическая дорожная карта" .Ранее о нецелесообразности увеличения экологического налога говорил и председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк:" Экологический налог хотят поднять в 70 раз. Причем без целевого направления на уменьшение вбросов или другие действенные способы улучшения экологии. Это фискальная петля на шее украинской промышленности!".

В конце участники Общественного совета согласились оказывать необходимую поддержку в совершенствовании законопроекта о реформировании эконалога в Украине.