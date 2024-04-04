От классической до современной психологии изучение снов открывает окно в глубины нашего подсознания, отметил психолог.

Американский психолог и доктор философии Марк Трэверс назвал 5 самых распространенных снов и их скрытые значения, передает Forbes.

"Сны, возможно, один из самых неуловимых фрагментов нашего подсознания, происходят во время фазы быстрого движения глаз (БДГ). Хотя точная цель сновидений остается давней темой споров, исследователи подсчитали, что среднестатистическому человеку снится от четырех до шести снов за ночь", - пишет автор.

Постоянным предметом споров являются и их происхождение со значением.

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Отмечается, что сны полны символики, каждая из которых несет свое особенное значение и резонанс для каждого человека. Вместе с тем, исследование журнала "Мотивация и эмоции" показывают, что по всему миру в наших снах есть множество общих мотивов.

Как отметил психолог, хотя интерпретации могут различаться, некоторые темы повторяются в разных культурах и контекстах.

Сны - распространенные символы сновидений и их значения

Падение. Сны о падении, вероятно, один из самых распространенных мотивов сновидений, часто вызывают чувство уязвимости и потери контроля. Психологически эти сны могут символизировать страх неудачи или ощущение погружения в личный хаос. С другой стороны, падение может также указывать на необходимость отпустить запреты и принять перемены. Фрейд интерпретировал падение как проявление сексуальных желаний или тревог, отражающее стремление к освобождению или капитуляции.

Полет. В отличие от падения, мечты о полете представляют собой стремительное освобождение от земных ограничений. Психологически полет во сне может символизировать свободу, расширение возможностей и превосходство. Юнг рассматривал полет как метафору духовного восхождения, означающую путешествие к просветлению. Подобные сны часто совпадают с чувством воодушевления и эйфории и дают представление о потенциале нашего человеческого духа.

Преследование или нападение. Ощущение преследования во сне пробуждает наши первобытные инстинкты страха и защиты. Психологически эти сны могут символизировать избегание столкновения с неразрешенными конфликтами или эмоциями. Это может отражать ощущение подавленности внешним давлением или внутренней суматохой. Юнг интерпретировал эти сны как конфронтацию с нашими теневыми "я".

Выпадение зубов. Как ни странно, сны о потере зубов на удивление распространены и часто вызывают чувство беспокойства и уязвимости. Психологически эти сны могут символизировать страх старения, потерю жизненных сил или беспокойство по поводу самооценки. Альтернативно, они также могут означать необходимость обновления и возрождения, отказа от старых привычек или убеждений, чтобы освободить место для роста. Однако Фрейд интерпретировал их как отражение сексуальных тревог или страхов кастрации.

Публичная нагота. Психологически эти сны могут символизировать страх осуждения, неприятия или социального контроля. Они могут отражать неуверенность в себе или желание скрыть предполагаемые недостатки и слабости. Юнг интерпретировал наготу как снятие социальных масок и притворств, обнажая истинное "я" под фасадом социального конформизма.

"От классической до современной психологии изучение снов открывает окно в глубины нашего подсознания. И в наших личных поисках понимания, принятие странности наших снов позволяет нам исследовать глубины нашей истинной сущности. В наших мирах снов говорит бессознательное. Слушая его, мы можем раскрыть глубокие истины, которые лежат под поверхностью нашей жизни наяву", - отметил психолог.

Напомним, ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим сном, если вы перестанете пить кофе.

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