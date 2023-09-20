Иногда люди на собственной свадьбе чувствуют себя так, будто все им должны.

Быть подружкой невесты может быть не так весело, как кажется. Иногда приходится идти на значительные уступки, к которым психологически ты не была готова. Например, вам придется носить то, что вы определенно не хотели бы носить.

Обычно мы готовы на компромиссы ради близких, но порой требования могут быть неприемлемыми. Именно с такой дилеммой столкнулась 25-летняя девушка, которая пожаловалась на форуме Reddit относительно требований своей подруги-невесты.

"Несколько дней назад она встретилась со мной и остальными подругами, чтобы обсудить планы причесок, макияжа и платьев. Сначала все казалось разумным", – рассказала девушка.

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Так, будущая невеста запланировала зимнюю сказочную тематику с синими платьями разных оттенков с серебристыми акцентами, украшениями в виде снежинок и мягким макияжем. Немного неожиданным требованием стало ношение голубых контактных линз, но с этим автор поста проблем не имеет.

"Что в конечном итоге стало для меня проблемой, так это то, что [невеста] попросила, чтобы мы все покрасили волосы", – рассказала она.

Девушка отмечает, что и так имеет не очень здоровые волосы из-за того, что ее мать почти ежедневно выпрямляла ей волосы в детстве.

"Это действительно повредило мои волосы. Я почти уверена, что это привело к тому, что мои волосы стали тоньше, чем раньше. Я знаю, что осветление также может повредить ваши волосы, и я не чувствую себя комфортно из-за необходимости принимать еще и этот риск", - возмущается девушка.

В конце концов она объяснила невесте, что испытывает дискомфорт от перспективы покрасить волосы, а потому не сможет этого сделать.

"Я спросила, могу ли я просто надеть парик, и она сказала "нет", что парики дешевы и неестественны, и она хочет, чтобы мы отбеливали наши настоящие волосы, а не какую-то дешевую имитацию на день. Я действительно не хочу красить волосы, но я также не хочу испортить [ее] идеальный день", – говорит девушка и признается, что теперь чувствует себя беспомощной.

Многие люди, которые начали делиться своими мыслями в комментариях, были возмущены требованиями невесты.

"Я бы отказалась от требования носить контактные линзы. Пытаться заставить других осветлить волосы на свадьбу? Абсурд. Просто отступите сейчас, это не стоит того, чтобы быть частью этой сумасшедшей свадьбы на тему Эльзы (из мультфильма "Холодное сердце" – УНИАН). Ей будет только хуже. Убегай", - говорит одна из комментаторок.

"Забавно то, что если она получит свое "видение", очень вероятно, что через несколько лет она взглянет на свои свадебные фотографии и вздрогнет", — прокомментировал другой участник.

Другие истории о проблемной свадьбе

Как писал УНИАН, девушка сбежала с собственной свадьбы после того, как жених учудил глуповатую выходку, несмотря на обещание не делать этого. Проблема была еще и в том, что когда-то в прошлом именно такая выходка психологически травмировала будущую невесту, и парень об этом знал.

Также мы рассказывали, что другая женщина в истерике и слезах сбежала со своей же свадьбы из-за унизительного "подарка", который для нее подготовили родители.

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