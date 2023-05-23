Все это время в коридоре дома скрывался "сюрприз", о котором она даже не подозревала.

Многие люди даже не подозревают, какие находки их могут ждать. К примеру, одна женщина прожила в своем доме 46 лет. Все эти годы она не задумывалась о том, что может находиться в стенах ее жилища.

Однако однажды женщина случайно нашла то, что повергло ее в шок. В коридоре ей было нужно разобрать стену, внутри она обнаружила жуткую картину.

На Reddit она показала фото находки. Картина с изображением мужчины, у которого вместо глаз будто бы черные сгустки тьмы, выглядит старой. Более того, женщине удалось разглядеть надпись на картине. На обороте кто-то написал: "Старик по имени энергия".

Видео дня

Пользователи всерьез заинтересовались находкой. Одни советуют женщине срочно переезжать, другие же шутят, что ей стоит избавиться от картины и спать со включенным светом. Также комментаторы пишут:

"Я бы обыскал рамку за картиной, чтобы увидеть, не спрятано ли там что-нибудь"

"Верните эту вещь туда, где вы ее взяли"

"Когда он начнет говорить с тобой, лучше ему не доверять. Кроме того, не читай эту фразу на обороте три раза перед зеркалом".

Помимо этого, пользователи предположили, что на картине изображен персонаж из сериала "Охотники за привидениями" - Виго фон Хомбург Дойченфорда - тирана и чародея, жившего в XVII веке. Однако женщина так и не смогла выяснить, кого же изобразили на портрете.

Необычные находки

Ранее УНИАН рассказывал, что в Швейцарии супруги нашли крупную сумму на дороге и вернули их владельцу. В благодарность за это им дали часть денег. А недавно стало известно, что мужчина искал пропавшего сына и обнаружил неожиданную находку. Он наткнулся на письмо в бутылке, написанное 11-летним мальчиком около четырех десятилетий назад.

Помимо этого, еще один мужчина обнаружил у себя дома находку, как в фильме ужасов. Теперь он не знает, что делать.

Вас также могут заинтересовать новости: