Если победителя джекпота все-таки не установят, то деньги распределят между школами Калифорнии.

Американка случайно постирала со штанами выигрышный лотерейный билет на 26 миллионов долларов.

Об этом пишет BBC.

Женщина приобрела лотерею еще в ноябре в пригороде Лос-Анджелеса. Однако за выигрышем она пришла тогда, когда истекал крайний срок – через 180 дней.

Читайте такжеАтаковали "клоны": ведущая прогноза погоды не смогла удержаться от смеха в прямом эфире (видео)В магазине американка отметила, что не может показать билет, поскольку постирала его в кармане одежды.

В то же время представитель калифорнийской лотереи Кэти Джонстон заявила, что отснятого материала (имея в виду кадры с камер видеонаблюдения, на которые попала покупатель) недостаточно, чтобы выдать призовые деньги женщине.

Но копии записей камер приобщили к доказательствам. Происходит расследование по иску потерпевшей.

Если победителя джек-пота все-таки не установят, то деньги распределят между школами Калифорнии. В заявлении организаторов также говорится, что продавец получил 130 тысяч долларов в рамках стандартной процедуры лотереи.

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Автор: Яна Ставская