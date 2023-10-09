Решение пережить такой опыт она объяснила тем, что до этого находилась в состоянии постоянного обезвоживания.

Женщина решила провести эксперимент и на протяжении шести недель выпивала по 2,7 литра воды в день. Результат ее шокировал, такого она точно не ожидала, пишет Newsweek.

Свое решение пережить такой опыт она объяснила тем, что до этого находилась в состоянии постоянного обезвоживания, и это ее очень сильно беспокоило.

Чтобы посмотреть, повлияет ли данный эксперимент каким-либо образом на состояние ее кожи, перед ним женщина отправилась в специализированную клинику и сделала 3D-сканирование лица с использованием системы анализа Visia.

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Сканирование показало, что у нее на лице были незначительные повреждения от солнца и несколько морщин вокруг глаз, а также определило, что возраст кожи составляет 29 лет.

По словам женщины, на третьей неделе эксперимента она научилась не забывать пить воду, но при этом вода ей уже порядком поднадоела:

"Я начала слегка разнообразить воду, добавляя в нее свежий лайм или лимон, может быть, немного мяты, просто чтобы было интереснее. Еще заметила, что на третьей неделе я почувствовала потребность в воде, поскольку мое тело начало функционировать по-другому".

К шестой неделе эксперимента женщина ощутила, что в ее общем самочувствии произошли значительные положительные изменения: она стала реже просыпаться ночью и чувствовала себя свежее по утрам. Вместе с тем, она была неприятно удивлена, когда отправилась в клинику проверить состояние своей кожи. Оказалось, что за эти шесть недель ее кожа постарела на 7 лет!

"Каково же было мое удивление, когда мне сказали, что состояние моей кожи ухудшилось… Если до сканирования было установлено, что возраст моей кожи - 29 лет, то на этот раз оно решило, что у меня кожа 36-летнего человека", - отметила женщина.

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