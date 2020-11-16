В Киеве группа полуголых парней устроила забег по одному из подземных переходов в центре.
Читайте такжеВ Британии пара провела обнаженную свадьбу (фото)Видео забега опубликовали сразу несколько Telegram-каналов.
«В Киеве снова голо*опый забег», «Это уже становится традицией», – отметили в подписях к записи.
Судя по реакции очевидцев происходящего на видео, парни изрядно повеселили прохожих и продавцов в переходе.
Вас также могут заинтересовать другие курьезные новости
- Полуголые официантки в Таиланде попали на видео и были наказаны
- В Киеве полуголый всадник верхом на лошади заехал в супермаркет (видео)
- В Германии кабаны украли сумку у отдыхающего на пляже (фото 18+)
- Раздели и отшлепали: блогеры устроили БДСМ-перформанс на Крещатике (видео)
- Только гольфы и шапочки: голые блондинки прошлись около Андреевской церкви и попали на видео (18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram