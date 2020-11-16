Странный забег заснял очевидец.

В Киеве группа полуголых парней устроила забег по одному из подземных переходов в центре.

Читайте такжеВ Британии пара провела обнаженную свадьбу (фото)Видео забега опубликовали сразу несколько Telegram-каналов.

«В Киеве снова голо*опый забег», «Это уже становится традицией», – отметили в подписях к записи.

Судя по реакции очевидцев происходящего на видео, парни изрядно повеселили прохожих и продавцов в переходе.

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Автор: УНИАН