Пара солнцезащитных очков расскажет о вас больше, чем вы можете себе представить - пройдите этот тест на характер за 1 минуту.

Когда нужно спрятаться от яркого солнца или от любопытных окружающих, на помощь всегда приходят солнцезащитные очки. Что этот аксессуар может рассказать о человеке? Было замечено, что это не только средство защиты, но и самовыражения, а также способ узнать о своих самых ярких чертах характера. Какую из этих пар выберете вы? Ниже - ответы на тест.

Тест на истинную индивидуальность - выберите свою пару очков

Пара 1

Ваш выбор говорит о том, что вы не знаете, куда движется жизнь, но вы готовы к этому путешествию. Вы спонтанны и любите, когда другие ведут себя так же. И еще вы не следуете нормам, потому что слишком заняты созданием своих собственных.

Пара 2

Если вы выбрали эту пару, то это значит, что вы очень спокойны и умеете ценить классику. Вы находите ценность в вещах, которые другие могу не оценить, и это восхищает в вас. Также вы предпочитаете держаться в тени, но не прочь время от времени выходить в свет, чтобы показать людям, что вы еще здесь.

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Пара 3

Когда вы делаете шаг - вы делаете его очень уверенно. Да, вы уверены в себе и в тех, кто вас окружает. Конечно, иногда вам может быть трудновато сбавить темп и отдышаться, но люди, которые вас окружают и заботятся о вас, следят за тем, чтобы вы не свели себя (и их тоже) с ума.

Пара 4

Если ваш выбор пал на эту пару, то это значит, что вы милый человек, но все знают, что ваша дерзкая сторона может проявиться в любую минуту. Вы умеете слушать и воспринимать критику, но не позволяете людям идти у них на поводу. Вы можете делать все просто, но делаете это с особым стилем.

Пара 5

Вы не против разделить свет софитов с другими, но когда приходит ваше время блистать, то делаете это с легкостью. Иногда вы можете быть немного застенчивым и покладистым, но на самом вы знаете, когда нужно поднять градус веселья и - начать действовать!

Пара 6

Как человек, вы - хладнокровны, спокойны и собраны. Вы умеете плыть по течению и сохранять расслабленность, не позволяете мелочам беспокоить вас, потому что знаете - ни один момент не должен быть потрачен впустую. Если у вас еще нет кожаной куртки, то вам обязательно нужно ее купить.

Вы можете пройти еще один тест на характер и умение преодолевать трудности - просто посмотрите, на каком пальце вы носите кольцо.

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