По словам Нихила Камата, молодые люди "ориентируются в мире, они часто любознательны и имеют свежий взгляд".

38-летний миллиардер Нихил Камат дал совет начинающим предпринимателям. Об этом сообщает CNBC.

По словам соучредителя Zerodha, брокерской онлайн-платформы, если вы хотите начать бизнес, стоит обратить внимание на то, "что делают дети".

"Не обращайте внимание на предыдущее поколение, чтобы выяснить, что вы должны делать через 20 лет. Посмотрите, что делают дети. Посмотрите, что делает 16-летний парень и чего он может захотеть через 10 лет", - сказал Камат.

Видео дня

Он отметил, что многие советы, которые вы можете получить от кого-то, кому 50 или 60 лет и кто занимает властные должности, "могут не соответствовать потребностям и желаниям вашей аудитории или потребителей", зато моду задает молодежь.

"Молодые люди ориентируются в мире, они часто любознательны и имеют свежий взгляд, который может вдохновить на инновационные идеи для вашего бизнеса. Использование их привычек в социальных сетях потенциально может помочь вам сформировать свою маркетинговую стратегию", - посоветовал миллиардер.

По его словам, конечно, можно получить ценные бизнес-советы и вдохновение от пожилых людей, которые "уже прошли свой путь в предпринимательстве":

"Но если вы действительно хотите знать, хороши ли ваши идеи, спросите ребенка. Смотрите вперед, выглядите моложе, чтобы получить вдохновение".

Другие советы бизнесменам

Основатель сети ресторанов Тодд Грейвс дал ценный бизнес-совет. По его словам, найти баланс между работой и семьей особенно трудно на начальном этапе бизнеса.

Как сказал миллиардер, иногда его жена приводила их двоих детей к нему в офис на ужин, чтобы просто провести время вместе, после чего он возвращался к работе. Сейчас же ему удалось настроить свой график так, чтобы всегда находить время для семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: