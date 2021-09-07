Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что могло напугать Левчика и вынудить его сбежать.

Во Львове разыскивают кошачьего мэра города Левчика, который поселился в здании Ратуши год назад и стал настоящей звездой сети, у животного даже появился собственный аккаунт в Instagram.

Тревожную новость сегодня сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Садовый также назвал вероятную причину побега кота.

"Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно он испугался взрыва, который прогремел сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел, знает ли где он, звоните +380 322 975 905. Или пишите сюда", - отметил городской голова.

Он также пообещал хороший подарок тому, кто найдет Левчика.

Что известно о кошачьем мэре Львова

В сентябре 2020-го в здании львовской Ратуши поселился кот по имени Левчик, который быстро стал популярен в сети и получил звание кошачьего мэра города.

По легенде, в начале сентября молодой уличный кот деревом поднялся на балкон львовской мэрии, обосновавшись в кабинете главы города. Животное отловили, сводили к ветеринару и решили оставить в здании.

На странице главного кота Львова в Instagram постят забавные фото и видео хвостатого, впрочем, есть и более содержательные и полезные сообщения. В частности, вчера там появилась информация о приеме во Львове делегации из Бельгии.

Автор: Юрий Годован