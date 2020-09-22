Кот по имени Левчик пробрался в здание мэрии Львова в начале сентября и быстро там обжился.

В начале сентября 2020 года в мэрии Львова поселился кот по имени Левчик, который быстро стал популярен в сети и получил звание кошачьего мэра города.

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У кота Левчика даже появилась страничка в Instagram, которая почти ежедневно наполняется свежим контентом - фото и видео в сториз. Сейчас у Левчика уже более 1,2 тысяч подписчиков.

В основном на странице главного кота Львова постят забавные фото и видео хвостатого, впрочем, есть и более содержательные и полезные сообщения.

К примеру, сейчас с помощью Левчика ищут хозяев и другим бездомным животным.

По легенде, в начале сентября молодой уличный кот по дереву поднялся на балкон львовской мэрии, обосновавшись в кабинете главы города. Животное отловили, сводили к ветеринару и решили оставить в здании.

Кстати, за несколько дней до этого корреспондент УНИАН побывал во Львове и также встретился именно с этим котиком, когда он еще бегал по центральным улицам города.

Другие известные "служащие" коты мира

Наверное, одним из самых известных пушистиков мира является британский кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра Великобритании. Тринадцатилетний Ларри занимает официальный пост главного мышелова в резиденции правительства Британии с 2011 года с небольшим перерывом.

Ларри часто обвиняют в том, что он ленив и плохо ловит мышей, однако его все равно все любят. Однажды он даже выпустил мышь.

Ларри постоянно испытывал конкуренцию со стороны своего "коллеги" - кота Палмерстона из МИД Великобритании, который был более ловким мышеловом и часто посягал на территорию Ларри. Сражения двух котов нередко попадали на видео. Впрочем, в августе этого года Палмерстон ушел на пенсию.

Есть свои коты-чиновники и в Украине. К примеру, в конце 2017 года в Министерстве иностранных дел поселился кот по имени Амбассадор.

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Автор: Марина Григоренко