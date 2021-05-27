В этом штате легализован каннабис.

В штате Мичиган на аукционе продали заброшенное здание полицейской академии. Новые владельцы собираются открыть там предприятие по выращиванию конопли.

Как сообщает MLive, за сделку проголосовало пять членов городского совета. Четверо считают, что она незаконна. По их словам, здание продали слишком быстро, а информация о лоте была размещена только на одном ресурсе.

Читайте такжеВ Испании угонщики поехали в бордель на школьном автобусеОни говорят, что сделке предшествовали кулуарные соглашения.

Разбираться в этом будет прокуратура.

Отмечается, что в Мичигане легализован и медицинский, и рекреационный каннабис.

Местные жители имеют право выращивать дома до 12 кустов конопли для личного использования.

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Автор: Людмила Жерновская