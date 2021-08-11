Антивакцинаторы боятся превратиться в зомби, с которыми сражался Уилл Смит.

Противники вакцинации против коронавируса нашли новое объяснение своему нежеланию прививаться от COVID-19 - это вышедший в 2007 году фильм "Я - легенда".

На прошлой неделе в New York Times была опубликована заметка, в которой говорилось, что некоторые наемные сотрудники в США отказываются прививаться, аргументируя это "предсказанием" в упомянутом фильме ужасов.

Читайте такжеФранцузы вышли на масштабные протесты из-за обязательной вакцинации (фоторепортаж)По сюжету этого постапокалиптического хоррора с Уиллом Смитом, американские ученые создают генетически модифицированное лекарство от рака, которое превращает людей в кровожадных зомби. В результате 99% населения планеты вымирает.

В соцсетях утверждают, что это мнение далеко не одиночное.

Однако 59-летний соавтор сценария "Я - легенда" Акива Голдсман напомнил критикам вакцинации, что фильм является лишь выдумкой автора.

"О Боже. Это фильм. Это я придумал. Это. НЕ. Правда", - написал он в Twitter.

На самом деле, сценарий основан на одноименном романе американского писателя Ричарда Мэтисона.

Впрочем, "Я - легенда" - это далеко не единственный фильм, который используется для распространения дезинформации о вирусе и вакцинах.

С аналогичной целью используются ленты "Дитя человеческое" и "Матрица".

Впрочем, прививаться от COVID-19 не хотят не только американцы. В марте в Киеве прошла акция "Нет! - смертельной вакцинации".

Автор: Станислав Кожемякин