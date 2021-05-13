Спрос на коллекционные карточки в США в период пандемии стремительно вырос, вокруг них сформировался серьезный рынок.

В США крупные торговые сети (такие как Target и Wal-Mart) вводят ограничения на продажу коллекционных карточек. Спрос на них стремительно вырос, что приводит к очередям и даже конфликтам.

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Как сообщает Bleeding Cool, с 14 мая розничная продажа карточек в магазинах Target будет приостановлена. Купить их можно будет только онлайн. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности персонала и посетителей магазинов.

Ограничения связывают с инцидентом, который произошел в Висконсине 7 мая. Там у парковки магазина Target завязалась драка, в ходе которой один из участников достал оружие. Конфликт был спровоцирован спором из-за коллекционных карт.

Ранее торговая сеть в связи с повышенным спросом на карты ввела ограничения на продажу: одна карта в одни руки раз в день. Также купить их можно было только с утра по пятницам.

Спрос на коллекционные карточки в США в период пандемии стремительно вырос. Вокруг них сформировался серьезный рынок – отдельные редкие карточки теперь продаются за сотни тысяч долларов, так что за ними охотятся перекупщики.

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Автор: Дмитрий Захаров