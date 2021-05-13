В США крупные торговые сети (такие как Target и Wal-Mart) вводят ограничения на продажу коллекционных карточек. Спрос на них стремительно вырос, что приводит к очередям и даже конфликтам.
Читайте такжеВо Франции расследуют дело международной банды похитителей конструктора Lego
Как сообщает Bleeding Cool, с 14 мая розничная продажа карточек в магазинах Target будет приостановлена. Купить их можно будет только онлайн. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности персонала и посетителей магазинов.
Ограничения связывают с инцидентом, который произошел в Висконсине 7 мая. Там у парковки магазина Target завязалась драка, в ходе которой один из участников достал оружие. Конфликт был спровоцирован спором из-за коллекционных карт.
Ранее торговая сеть в связи с повышенным спросом на карты ввела ограничения на продажу: одна карта в одни руки раз в день. Также купить их можно было только с утра по пятницам.
Спрос на коллекционные карточки в США в период пандемии стремительно вырос. Вокруг них сформировался серьезный рынок – отдельные редкие карточки теперь продаются за сотни тысяч долларов, так что за ними охотятся перекупщики.
Вас также могут заинтересовать новости
- Pokemon GO заработала свыше $3,6 млрд за четыре года
- В Японии арестовали хакера за продажу измененных сохранений для игры про покемонов
- В Японии скалолаз украл из магазина коллекционные карточки с покемонами
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram