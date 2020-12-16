Первоклассница хотела уйти домой, чтобы поиграть с котом. Из-за детской шалости из учебного заведения эвакуировали более 400 человек.

Сегодня в Суворовском районе Одессы 6-летняя девочка «заминировала» школу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, телефонное сообщение о минировании учебного заведения в полицию поступило в 09:45. На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.

Отмечается, что при обследовании помещений школы и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено. В ходе осмотра объекта полицейские эвакуировали 440 человек.

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По факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого правоохранители установили, что по спецлинии «102» позвонила 6-летняя ученица первого класса этой же школы.

«Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее уйти домой и поиграть с котиком», - рассказали в главке.

С девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребенку, что его необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой.

Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей. Исходя из возраста злоумышленницы, наказание понесут ее родители по ст. 184 КУоАП.

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Автор: Лариса Козовая