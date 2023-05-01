Мужчина предоставил фейковое водительское удостоверение украинского образца.

В Нидерландах полиция поймала пьяного водителя с украинским водительским удостоверением на имя Бориса Джонсона.

Как сообщает канал OOG TV, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. 35-летний житель Зюйдхорна врезался в столб. Полиция заподозрила, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, проверка водительского удостоверения удивила копов еще больше. Мужчина предоставил удостоверение украинского образца на имя Бориса Джонсона.

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"К сожалению для мужчины, мы не повелись на поддельные водительские права", – заявили в полиции.

Непонятно, как именно мужчина получил поддельные водительские права. Документ изъят. Не отмечается, что водитель-нарушитель был украинцем.

Другие курьезы в Нидерландах

В Нидерландах 54-летнего болельщика Формулы-1, британца Марка Л. перепутали с сицилийским боссом мафии Матео Мессиной Денаро и задержали по запросу итальянских правоохранителей.

Кроме того, в Нидерландах продавались радиоактивные ожерелья и аксессуары, которые якобы должны "защищать" людей от вреда сетей 5G.

Затем суд в Нидерландах запретил 41-летнему мужчине, который слишком часто становился донором спермы, сдавать свою семенную жидкость. Это произошло из-за того, что мужчина уже стал отцом от 500 до 600 детей по всему миру.

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