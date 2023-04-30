Мужчина уже стал отцом от 500 до 600 детей по всему миру.

Суд в Нидерландах запретил 41-летнему мужчине, который слишком часто становился донором спермы, сдавать свою семенную жидкость. Это произошло из-за того, что мужчина уже стал отцом от 500 до 600 детей по всему миру, пишет Reuters.

Мужчина, которого СМИ идентифицировали как Джонатана Мейера, стал известен в 2017 году. На тот момент он уже стал отцом более 100 детей в Нидерландах и ему запретили сдавать сперву в этой стране.

Мужчина продолжил делать пожертвования за границей, в частности, через датский банк спермы Cryos, который работает на международном уровне. Мейер также продолжал предлагать себя в качестве донора на сайтах, где потенциальные родители ищут доноров, используя другое имя.

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По информации следствия, к этому времени Мейер уже стал отцом от 500 до 600 детей по всему миру. Суд запретил ему сдавать сперму где-либо. Также суд обязал его связаться с клиниками, которые уже хранят его семянную жидкость, с требованием уничтожить его сперму. За каждое нарушение ему грозит штраф на сумму 100 тысяч евро.

Причиной для такого решения стал иск от фонда, представляющего интересы родителей, которые использовали Мейер в качестве донора. Они утверждали, что продолжающиеся пожертвования Мейера нарушают право его детей на частную жизнь – их способность формировать романтические отношения затруднена из-за опасений случайного инцеста.

Уникальные истории кровного родства

Ранее мужчина, которого усыновили родители, поделился историей о том, как по случайности узнал, что его супруга на самом деле приходится ему сестрой. Родство "всплыло", когда женщине понадобилась пересадка почки и супруг и решил стать донором.

А жительница Китая, потерявшая свою дочь и впоследствии усыновившая мальчика, случайно нашла своего ребенка - когда девочка едва не стала ее невесткой.

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