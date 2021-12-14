В городе Севастополь, который находится в захваченном Россией Крыму, потерялась 11-летняя девочка с тяжелым психическим расстройством, проявляющимся в крайней форме самоизоляции (аутизм). Позже ребенок нашелся в неожиданном месте.
Ребенка вечером на улице упустили из виду родители, которые были в гостях и уже собирались уходить, сообщил Telegram-канал "Mash на волне".
Читайте такжеВор ограбил 10-летнюю девочку и сбежал на ее розовом детском велосипеде (видео)По его данным, взрослые потеряли дочь, когда прощались на улице. Потом они самостоятельно искали ее тридцать минут, а после этого обратились за помощью к пособникам оккупантов.
Девочку нашли через два часа, она каталась по ночному Севастополю на троллейбусе.
"…Ее заметил водитель, когда все пассажиры вышли на площади Ушакова, и салон опустел. На вопрос, что она тут делает, ответила лаконично: "Катаюсь"…", – отмечается на канале.
Девочку-"путешественницу" забрали так называемые "сотрудники Дорожно-патрульной службы" и отвезли родителям.
В начале сентября стало известно о еще одном инциденте, который произошел в Севастополе – в часовне Архангела Михаила дети поставили свечи, пытались вытащить деньги из урны для пожертвований, а потом скрылись.