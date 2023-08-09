Трупы животных обнаружили возле парка для выгула собак.

В Израиле огромная змея погибла при попытке съесть дикобраза. Иглы дикобраза не позволили змее выплюнуть его и в конце концов оба животных погибли.

Трупы животных нашли в Хошаме в парке для выгула собак. Владельцы собак заметили большую черную змею, неподвижно лежащую на земле, с таким же неподвижным дикобразом, торчащим из ее пасти, передает Jpost.

Эколог по рептилиям из Управления природы и парков Авиад Бар посетил место происшествия и определил, что это была неядовитая змея из вида черных кнутовых змей, которая пыталась съесть дикобраза.

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"Из анализа ситуации можно предположить, что змея пыталась сожрать дикобраза и как только решила отказаться от своей необычной трапезы, осознала всю серьезность своей ошибки", - констатировал Бар.

"Одностороннее направление игл дикобраза не позволило змее выплюнуть его, и в конце концов и дикобраз, и змея встретили свою смерть в трагической ситуации", - констатировал ученый.

Что известно о животных

В Израиле живут три вида дикобразов. Они питаются насекомыми, мелкими млекопитающими, птицами и рептилиями, в том числе змеями.

А черная плетистая змея является одной из самых распространенных в Израиле, а также самой длинной рептилией в стране. Она не ядовита и считается полезной для контроля популяции грызунов.

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