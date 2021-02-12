Некоторые украинцы решили не дожидаться коммунальных служб и самостоятельно очищают прилегающую к домам территорию от снега.
Оригинальный способ расчистки придумали в Ирпене Киевской области. Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.
На записи видно, как по заснеженной улице медленно едет грузовой микроавтобус, а за ним следует мужчина со самодельным и довольно необычным приспособлением. Последнее привязано тросом к авто, которое и тянет его, тем самым расчищая сугробы.
"Самоорганизация людей в борьбе против снега достигает высокого уровня. Так держать, ребят!", - написал автор публикации.
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