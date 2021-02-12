Судя по всему, некоторые жители Ирпеня решили не дожидаться, пока коммунальщики начнут чистить их улицу.

Некоторые украинцы решили не дожидаться коммунальных служб и самостоятельно очищают прилегающую к домам территорию от снега.

Оригинальный способ расчистки придумали в Ирпене Киевской области. Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На записи видно, как по заснеженной улице медленно едет грузовой микроавтобус, а за ним следует мужчина со самодельным и довольно необычным приспособлением. Последнее привязано тросом к авто, которое и тянет его, тем самым расчищая сугробы.

"Самоорганизация людей в борьбе против снега достигает высокого уровня. Так держать, ребят!", - написал автор публикации.

Непогода в Украине: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН