В селе Вознесенское Золотоношского района Черкасской области 62-летняя женщина решила спрятаться в 20-метровом колодце после того, как насмотрелась ужасных новостей.
Об этом сообщает местное издание Золотоноша City.
Сообщение об инциденте к спасателям Золотоношской, 8 Государственно пожарной-спасательной части поступило 2 июня, около 18:00. Они обнаружили пенсионерку живой и в сознании и сразу вызвали бригаду медиков. Доставать женщину из колодца помогали соседи. По их словам, сельчанка пробыла в колодце более суток.
"Очевидно, поводом для сознательного поступка стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку нехитрый пожиток: подушку, кое-какие вещи, еще и печенья прихватила", - сообщает Золотоноша City.
Спасатели достали женщину и передали бригаде скорой помощи. По информации медиков, у женщины обнаружили перелом левого бедра и правой голени. С этими травмами пенсионерку транспортировали в Золотоношскую многопрофильную больницу.
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