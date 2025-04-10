Миллиард начинается с этого: Баффет раскрыл самый ценный урок бизнеса

Самый известный инвестор мира отметил, что не только упорный труд ведет к успеху, но и надежные партнеры.

Уоррен Баффетт заработал свой первый миллион еще до 32 лет. Сегодня он среди самых богатых людей мира. Инвестор поделился ключевым советом для молодых предпринимателей: на пути к богатству важно не только работать, но и знать, с кем идешь по этому пути.

"Определите свои сильные стороны, а затем выберите правильных людей и не бойтесь делать ошибки", - сказал он CBS News.

Баффет, который в молодости продавал Coca-Cola от двери до двери, позже сделал этот бренд не только любимым напитком, но и прибыльной инвестицией. Его первый миллион в 1962 году - это примерно 10 миллионов в сегодняшних долларах.

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Люди рядом имеют значение

Один из главных уроков от Баффета - правильно выбирать деловых партнеров. Для него критически важны три черты: интеллект, энергия и честность. И эти качества должны быть с самого начала.

"Жениться на ком-то, чтобы потом развестись, - это безумие, и нанимать кого-то, чтобы уволить, - это такое же безумие. И стать партнером с ними, чтобы попрощаться впоследствии, - это безумие", - сказал Баффетт в комментарии журналу Fortune.

Идеальным примером такого партнера был Чарли Мангер, который был правой рукой Баффета более 40 лет.

"Каждый раз, когда я встречаюсь с Чарли, у меня есть по крайней мере какая-то новая идея, которая заставляет меня переосмысливать определенные вещи. Нам было так весело в партнерстве в течение многих лет", - сказал Баффетт.

Неудачные союзы - болезненный урок

Баффет вспомнил и негативный пример - Сэм Бенкман-Фрид и его крах криптобиржи FTX.

Несмотря на талант и харизму, ошибочное партнерство может дорого стоить, даже когда речь идет о миллиардах.

Баффетт подчеркивает: не существует единого пути к миллионам. Одни начинают с компьютерного кода, как Билл Гейтс, другие - с видеоигр на YouTube, как MrBeast

"Инвестируйте в себя", - говорит Баффетт, - "Это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать".

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