Ранее мужчина уже неоднократно был судим за аналогичные преступления.

Приморский районный суд Одессы приговорил к трем годам тюрьмы злоумышленника, укравшего в прокуратуре огнетушитель. Инцидент произошел в 2020 году. Огнетушитель, который почему-то так сильно понадобился мужчине, стоил почти 300 гривень.

Об этом сказано в приговоре суда.

Фигурант дела - уроженец города Измаил, ранее судимый за кражи, грабеж и умышленное повреждение линии связи.

Установлено, что 17 ноября 2020 года примерно в 16.45 он через запасной вход вошел в здание Одесской местной прокуратуры №3, расположенной на улице Черняховского, 6.

В коридоре на четвертом этаже этого здания он похитил порошковый огнетушитель, который является собственностью прокуратуры. Стоимость огнетушителя - 297 грн.

"Тайно похитив чужое имущество, обвиняемый пытался покинуть место преступления, но был замечен и задержан сотрудником Национальной гвардии Украины, который нес службу в помещении Одесской местной прокуратуры №3, а также сотрудником прокуратуры", - сказано в документе.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Наказание ему назначено в виде трех лет лишения свободы.

Кроме этого сообщается, что ранее, также за кражу, фигурант был приговорен другим судом Одессы к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы. Поэтому к сроку, полученному за кражу в прокуратуре, будет частично присоединено предварительное наказание. В целом, по совокупности приговоров, фигуранту определено окончательное наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Читайте такжеВ США осужденного поджигателя сделали главой пожарной охраныРанее УНИАН уже сообщал, что в Одессе вора приговорили к прочтению произведения Толстого и стихотворения Франко. Злоумышленник украл у знакомого мобильный телефон и 50 гривень.

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