Только самые зоркие пользователи сети смогут справиться с этой головоломкой.

Воскресенье, пожалуй, идеальный день, чтобы расслабиться за хорошей головоломкой, а ошеломляющая новая оптическая иллюзия поможет вам хорошенько пораскинуть мозгами.

Иллюзия, о которой идет речь, показывает одинокую 869, спрятанную на виду среди 899, сообщает Mirror. Но на поиск первого числа у вас есть всего 20 секунд.

Удалось заметить? Если нет, не расстраивайтесь слишком сильно, это сложная оптическая иллюзия, которая требует большей концентрации, терпения и способности сосредоточиться.

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Попробуйте разделить изображение на части, прочесывая каждую часть по очереди в поисках необходимого числа и не позволяя себе отвлекаться на море цифр.

Часто ваш мозг может сыграть с вами злую шутку, восполняя пробелы. Когда вы осознаете это, вам будет легче с этим справиться, сосредотачиваясь на том, что вы на самом деле хотите видеть.

Ранее в головокружительной головоломке пользователям сети предложили найти число 994 среди ряда 964. И если вы разгадаете ее за 10 секунд или меньше, то, скорее всего, у вас впечатляюще высокий IQ.

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