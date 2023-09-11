Мужчина отделался легкими травмами, несмотря на падение с огромной высоты.

В Новой Зеландии альпинист сорвался со склона горы Таранаки. Мужчина упал с высоты в 600 метров (более 100 этажей – УНИАН) и чудом выжил, получив лишь незначительные травмы.

Как пишет Sky News, инцидент в субботу, 9 сентября, когда группа альпинистов была уже у вершины. Правоохранители говорят, что когда пострадавшего нашли, ему помогли спуститься с горы, чтобы воссоединиться с другими членами группы.

"Расстояние его падения эквивалентно высоте некоторых самых высоких зданий в мире и примерно вдвое превышает высоту Эйфелевой башни", – пишет издание.

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Вероятно, выжить мужчине помогла погода. Сейчас в районе горы более тепло, чем обычно, из-за чего лед немного "мягче".

"Ему очень повезло остаться в живых. Это сложные территории, и когда что-то идет не так, часто возникают серьезные последствия. Восхождение на гору Таранаки требует опыта, знаний и правильно подогнанного и профессионального снаряжения. Отсутствие надлежащего оборудования может привести к совсем другому концу субботней истории", – подчеркнули в полиции.

Правоохранители уточнили, что на том участке горы действительно очень опасно. Два года назад там в результате падения погибли двое альпинистов.

Инциденты в горах: другие новости

В феврале 2023 года сообщалось, что в швейцарский Альпах обнаружили останки туриста, пропавшего более 50 лет назад. Правоохранители смогли установить личность погибшего только через полгода.

В сентябре 2022 года стало известно о гибели в горах одной из лучших экстремальных лыжниц мира Хилари Нельсон. Она погибла в результате падения с горы Манаслу в Непале, которая является восьмой по высоте вершиной в мире.

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