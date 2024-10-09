Популярная в сети пекарня поделилась рецептом вкуснейшего пирога.

В сети завирусился рецепт тыквенного пирога, который буквально заставляет людей "пускать слюнки".

Как пишет Express, рецептом в соцсетях поделилась сеть пекарен In Bloom Bakery. С наступлением сезона владелица компании и пекарь Джинни Дайер начала готовить разнообразные осенние угощения - булочки с корицей и чаем, чизкейк из тыквы, яблочный масляный торт и многого другое.

Но победителем среди поклонников был признан тыквенный пряный латте-торт. Сама Джинни описывает угощение как "очень мягкий и влажный" торт, "пропитанный сладкой, пряной, молочной глазурью из сливочного сыра".

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Угощение рассчитано на 16 человек, его приготовление занимает час и 30 минут, а выпекание - 38 минут.

Тыквенный пирог - рецепт

Для пирога:

281 г муки;

чайная ложка специй для тыквенного пирога;

1,5 чайных ложки разрыхлителя;

половина чайной ложки соли;

140 граммов сливочного масла;

300 граммов сахара;

два яйца;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

120 мл пахты;

244 грамма тыквенного пюре.

Для пропитки латте:

четверть чашки эспрессо или крепкого кофе;

80 мл молока;

150 граммов сгущенного молока;

четверть чайной ложки специй для тыквенного пирога;

чайная ложка ванильного экстракта.

Для глазури из сливочного сыра:

224 грамма сливочного масла;

226 граммов холодного сливочного сыра;

260 граммов сахарной пудры;

1,5 чайных ложки ванильного экстракта;

две чайные ложки растворимого порошка эспрессо;

1,5 чайных ложки специй для тыквенного пирога.

Как приготовить тыквенный пирог?

Разогрейте духовку до 180 °C, застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.

В миске смешайте муку, соду, разрыхлитель, соль и специи для тыквенного пирога.

В отдельной миске сзбейте в течение двух минут размягченное масло и сахар. Добавьте яйца и ваниль в ту же смесь, пока смесь не станет бледной и однородной. Добавьте пахту и пюре из консервированной тыквы. Затем добавьте смесь сухих ингредиентов и перемешайте. Тесто готово.

Вылейте тесто в форму и выпекайте в духовке в течение 35–38 минут. После того, как тесто пропечется, достаньте его из духовки и дайте остыть на решетке в течение 30 минут.

Пока пирог остывает, сделайте латте, смешав эспрессо, молоко, сгущенное молоко, специи для тыквенного пирога и ванильный экстракт.

Также, пока пирог остывает, сделайте глазурь из сливочного сыра, добавив масло и взбив. Затем добавьте холодные сливки сыр и перемешивайте до образования пышной массы, добавляя понемногу сахарную пудру и перемешивая.

Растворите порошок эспрессо в ванильном экстракте в небольшой формочке и добавьте его в глазурь вместе со специями для тыквенного пирога и перемешайте.

Когда пирог полностью остынет, срежьте очень тонкий слой с верха пирога острым ножом. Сделайте отверстия вверху пирога деревянной палочкой.

Покройте верх пирога толстым слоем глазури из сливочного сыра эспрессо с помощью лопатки. Посыпьте сверху специями для тыквенного пирога.

Готовый пирог разрежьте на 16 ломтиков и подавайте.

"Он такой невероятно мягкий, наполненный теплым осенним вкусом, с самой идеальной текстурой", - добавила Джинни.

Напомним, ранее пекарь рассказала еще однин легкий рецепт тыквенного пирога.

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