В сети завирусился рецепт тыквенного пирога, который буквально заставляет людей "пускать слюнки".
Как пишет Express, рецептом в соцсетях поделилась сеть пекарен In Bloom Bakery. С наступлением сезона владелица компании и пекарь Джинни Дайер начала готовить разнообразные осенние угощения - булочки с корицей и чаем, чизкейк из тыквы, яблочный масляный торт и многого другое.
Но победителем среди поклонников был признан тыквенный пряный латте-торт. Сама Джинни описывает угощение как "очень мягкий и влажный" торт, "пропитанный сладкой, пряной, молочной глазурью из сливочного сыра".
Угощение рассчитано на 16 человек, его приготовление занимает час и 30 минут, а выпекание - 38 минут.
Тыквенный пирог - рецепт
Для пирога:
- 281 г муки;
- чайная ложка специй для тыквенного пирога;
- 1,5 чайных ложки разрыхлителя;
- половина чайной ложки соли;
- 140 граммов сливочного масла;
- 300 граммов сахара;
- два яйца;
- одна чайная ложка ванильного экстракта;
- 120 мл пахты;
- 244 грамма тыквенного пюре.
Для пропитки латте:
- четверть чашки эспрессо или крепкого кофе;
- 80 мл молока;
- 150 граммов сгущенного молока;
- четверть чайной ложки специй для тыквенного пирога;
- чайная ложка ванильного экстракта.
Для глазури из сливочного сыра:
- 224 грамма сливочного масла;
- 226 граммов холодного сливочного сыра;
- 260 граммов сахарной пудры;
- 1,5 чайных ложки ванильного экстракта;
- две чайные ложки растворимого порошка эспрессо;
- 1,5 чайных ложки специй для тыквенного пирога.
Как приготовить тыквенный пирог?
Разогрейте духовку до 180 °C, застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
В миске смешайте муку, соду, разрыхлитель, соль и специи для тыквенного пирога.
В отдельной миске сзбейте в течение двух минут размягченное масло и сахар. Добавьте яйца и ваниль в ту же смесь, пока смесь не станет бледной и однородной. Добавьте пахту и пюре из консервированной тыквы. Затем добавьте смесь сухих ингредиентов и перемешайте. Тесто готово.
Вылейте тесто в форму и выпекайте в духовке в течение 35–38 минут. После того, как тесто пропечется, достаньте его из духовки и дайте остыть на решетке в течение 30 минут.
Пока пирог остывает, сделайте латте, смешав эспрессо, молоко, сгущенное молоко, специи для тыквенного пирога и ванильный экстракт.
Также, пока пирог остывает, сделайте глазурь из сливочного сыра, добавив масло и взбив. Затем добавьте холодные сливки сыр и перемешивайте до образования пышной массы, добавляя понемногу сахарную пудру и перемешивая.
Растворите порошок эспрессо в ванильном экстракте в небольшой формочке и добавьте его в глазурь вместе со специями для тыквенного пирога и перемешайте.
Когда пирог полностью остынет, срежьте очень тонкий слой с верха пирога острым ножом. Сделайте отверстия вверху пирога деревянной палочкой.
Покройте верх пирога толстым слоем глазури из сливочного сыра эспрессо с помощью лопатки. Посыпьте сверху специями для тыквенного пирога.
Готовый пирог разрежьте на 16 ломтиков и подавайте.
"Он такой невероятно мягкий, наполненный теплым осенним вкусом, с самой идеальной текстурой", - добавила Джинни.
Напомним, ранее пекарь рассказала еще однин легкий рецепт тыквенного пирога.