Не только вкусный, но еще и полезный десерт.

Тыквенный пирог - вкусная и несколько необычная выпечка. Он является традиционным осенним американским десертом. Но готовить этот пирог можно как осенью, так и зимой, поскольку тыква очень полезная и питательная. Очень нежный и ароматный получается сладкий пирог из тыквы, однако возможны варианты его приготовления с мясом или другими овощами.

Простой тыквенный пирог

Тыква (очищенная) - 450 г

Сахар - 200 г

Масло сливочное - 100 г

Мука пшеничная - 150 г

Мука кукурузная (можно манку) - 150 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Разрыхлитель теста - 1 пакет

Корица - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Сахарная пудра

Семена тыквенные - 2 ст. л.

Кунжут

Тыкву отварить или протушить на медленном огне. Пропустить в блендере вместе с тыквенными семечками.

Читайте такжеНежно-сочный мясной пирог: как приготовить вкусную выпечкуСахар взбить с яйцами. Растопить масло, охладить и добавить в яйца, также всыпать корицу. Все хорошо перемешать.

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Смешать пшеничную и кукурузную муку. Добавить разрыхлитель, щепотку соли.

Мучную массу смешать с яичной, хорошо перемешать. Добавить тыквенное пюре. Все очень хорошо перемешать.

Выложить тесто в смазанную маслом форму. Отправить в заранее разогретую духовку при температуре 180°C и выпекать в течение 45 минут.

Как только пирог остынет, посыпать сахарной пудрой и семенами кунжута.

Пирог с тыквой и мясом

Мука - 350 г

Тыква - 300 г

Фарш мясной - 200 г

Вода - 190 мл

Растительное масло - 60 мл

Лук - 1 шт.

Зира - 0,5 ч. л.

Желток - 1 шт. (для смазки)

Соль, перец черный молотый - по вкусу

В глубокой миске соединить воду и масло. Добавить 1 ч. л. соли и все перемешать.

Частями подсыпая муку, замесить мягкое тесто (оно должно быть похоже на дрожжевое). Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут.

Приготовление начинки. Соединить фарш, нарезанные мелкими кубиками лук и тыкву. Добавьте зиру, соль и перец. Можно добавить еще 2-3 ст. л. растительного масла. Тщательно все перемешать.

Разделить тесто на две части. Каждую часть раскатать толщиной примерно 3 мм. Положить один пласт на противень и распределить на нем равномерно всю начинку, оставив свободные края.

Накрыть начинку вторым пластом и защипнуть края любым удобным способом. Сделать по центру дырочку для выхода пара и смазать поверхность желтком. Выпекать в духовке при температуре 190°C примерно 45 минут. В процессе следует несколько раз открыть духовку и брызнуть на стенки водой из распылителя.

Пирог должен хорошо подрумяниться. Когда будет готов, сбрызнуть его водой и накрыть полотенцем. Оставить на 10-15 минут, после чего можно нарезать на порции и подавать к столу.

Тыквенный пирог с черносливом в коньяке

Мука - 1,5 ст.

Сахар - 0,5 ст. + 1 ст. л. в тесто

Масло сливочное (охлажденное) - 115 г

Тыква (около 1,3 кг) - 1 шт.

Чернослив (без косточек) - 24-48 шт.

Коньяк - 1 ст.

Соль - щепотка

Ваниль - стручок или щепотка ванилина

Сахар коричневый - 2/3 ст.

Сливки (у меня 10%) - 3/4 ст.

Сок лимонный (из одного лимона)

Яйцо куриное - 3 шт.

Корица - 1 ч. л.

В чаше кухонного комбайна соединить муку, соль, 1 ст. л. сахара и сливочное масло. Взбить до состояния крошки. Влить 4-5 ст. л. ледяной воды и продолжить взбивать, чтобы тесто начало собираться в комочки. Затем быстро вымесить тесто руками и сформировать из него диск. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Раскатать тесто по диаметру формы и выложить основу с бортиками. Накрыть его и снова отправить в холодильник на 30 минут.

Читайте такжеБлины с курицей и шоколадом: рецепт от шеф-повара Евгения КлопотенкоТем временем очистить тыкву от семян и нарезать ее ломтиками. Приготовить тыкву на пару или испечь.

В чернослив влить коньяк, добавить стручок ванили, 0,5 ст. сахара и 1 ст. воды. Довести до кипения и поварить на среднем огне 15 минут, чтобы чернослив смягчился, а жидкость уварилась вдвое. Если нет стручковой ванили, то можно добавить щепотку ванилина в конце варки.

Разогреть духовку до 180°C.

Соскрести мякоть тыквы из кожуры и положить ее в чашу кухонного комбайна. Всыпать коричневый сахар, сливки, яйца, корицу и лимонный сок. Пюрировать до однородного состояния.

В основу пирога выложить примерно половину чернослива. Залить тыквенным пюре.

Отправить в духовку и выпекать при 180°C примерно 45 минут, чтобы начинка схватилась. Пирог должен остыть, после чего можно подавать его с оставшимся черносливом и сиропом.

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