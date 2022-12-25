Пирог из тыквы - рецепт / фото patee.ru

Тыквенный пирог - вкусная и несколько необычная выпечка. Он является традиционным осенним американским десертом. Но готовить этот пирог можно как осенью, так и зимой, поскольку тыква очень полезная и питательная. Очень нежный и ароматный получается сладкий пирог из тыквы, однако возможны варианты его приготовления с мясом или другими овощами.

Простой тыквенный пирог

  • Тыква (очищенная) - 450 г
  • Сахар - 200 г
  • Масло сливочное - 100 г
  • Мука пшеничная - 150 г
  • Мука кукурузная (можно манку) - 150 г
  • Яйцо куриное - 4 шт.
  • Разрыхлитель теста - 1 пакет
  • Корица - 1 ч. л.
  • Соль - щепотка
  • Сахарная пудра
  • Семена тыквенные - 2 ст. л.
  • Кунжут

Тыкву отварить или протушить на медленном огне. Пропустить в блендере вместе с тыквенными семечками.

Читайте такжеНежно-сочный мясной пирог: как приготовить вкусную выпечкуСахар взбить с яйцами. Растопить масло, охладить и добавить в яйца, также всыпать корицу. Все хорошо перемешать.

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Смешать пшеничную и кукурузную муку. Добавить разрыхлитель, щепотку соли.

Мучную массу смешать с яичной, хорошо перемешать. Добавить тыквенное пюре. Все очень хорошо перемешать.

Выложить тесто в смазанную маслом форму. Отправить в заранее разогретую духовку при температуре 180°C и выпекать в течение 45 минут. 

Как только пирог остынет, посыпать сахарной пудрой и семенами кунжута.

Пирог с тыквой и мясом

  • Мука - 350 г
  • Тыква - 300 г
  • Фарш мясной - 200 г
  • Вода - 190 мл
  • Растительное масло - 60 мл
  • Лук - 1 шт.
  • Зира - 0,5 ч. л.
  • Желток - 1 шт. (для смазки)
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

В глубокой миске соединить воду и масло. Добавить 1 ч. л. соли и все перемешать.

Частями подсыпая муку, замесить мягкое тесто (оно должно быть похоже на дрожжевое). Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут.

Приготовление начинки. Соединить фарш, нарезанные мелкими кубиками лук и тыкву. Добавьте зиру, соль и перец. Можно добавить еще 2-3 ст. л. растительного масла. Тщательно все перемешать.

Как приготовить тыквенный пирог / фото gastronom.ru

Разделить тесто на две части. Каждую часть раскатать толщиной примерно 3 мм. Положить один пласт на противень и распределить на нем равномерно всю начинку, оставив свободные края.

Накрыть начинку вторым пластом и защипнуть края любым удобным способом. Сделать по центру дырочку для выхода пара и смазать поверхность желтком. Выпекать в духовке при температуре 190°C примерно 45 минут. В процессе следует несколько раз открыть духовку и брызнуть на стенки водой из распылителя.

Пирог должен хорошо подрумяниться. Когда будет готов, сбрызнуть его водой и накрыть полотенцем. Оставить на 10-15 минут, после чего можно нарезать на порции и подавать к столу.

Тыквенный пирог с черносливом в коньяке

  • Мука - 1,5 ст.
  • Сахар - 0,5 ст. + 1 ст. л. в тесто
  • Масло сливочное (охлажденное) - 115 г
  • Тыква (около 1,3 кг) - 1 шт.
  • Чернослив (без косточек) - 24-48 шт.
  • Коньяк - 1 ст.
  • Соль - щепотка
  • Ваниль - стручок или щепотка ванилина
  • Сахар коричневый - 2/3 ст.
  • Сливки (у меня 10%) - 3/4 ст.
  • Сок лимонный (из одного лимона)
  • Яйцо куриное - 3 шт.
  • Корица - 1 ч. л.

В чаше кухонного комбайна соединить муку, соль, 1 ст. л. сахара и сливочное масло. Взбить до состояния крошки. Влить 4-5 ст. л. ледяной воды и продолжить взбивать, чтобы тесто начало собираться в комочки. Затем быстро вымесить тесто руками и сформировать из него диск. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Раскатать тесто по диаметру формы и выложить основу с бортиками. Накрыть его и снова отправить в холодильник на 30 минут.

Читайте такжеБлины с курицей и шоколадом: рецепт от шеф-повара Евгения КлопотенкоТем временем очистить тыкву от семян и нарезать ее ломтиками. Приготовить тыкву на пару или испечь.

В чернослив влить коньяк, добавить стручок ванили, 0,5 ст. сахара и 1 ст. воды. Довести до кипения и поварить на среднем огне 15 минут, чтобы чернослив смягчился, а жидкость уварилась вдвое. Если нет стручковой ванили, то можно добавить щепотку ванилина в конце варки.

Разогреть духовку до 180°C.

Соскрести мякоть тыквы из кожуры и положить ее в чашу кухонного комбайна. Всыпать коричневый сахар, сливки, яйца, корицу и лимонный сок. Пюрировать до однородного состояния.

В основу пирога выложить примерно половину чернослива. Залить тыквенным пюре.

Отправить в духовку и выпекать при 180°C примерно 45 минут, чтобы начинка схватилась. Пирог должен остыть, после чего можно подавать его с оставшимся черносливом и сиропом.

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